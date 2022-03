Pensiero creativo tra arte e scienza,incontro al Suor Orsola

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - E' in programma domani nel Suor Orsola Benincasa (ore 15.30-18.30 Aula M) di Napoli il secondo appuntamento del ciclo di Incontri seminariali sul pensiero creativo tra arte e scienza "I Linguaggi non lineari della narrazione e della comunicazione nella scena e nella didattica".

L'ideazione ed il coordinamento scientifico sono di Nadia Carlomagno, con la collaborazione di Rosalba Ruggeri. L'evento sarà trasmesso su: www.facebook.com/unisob/live - www.youtube.com/unisobna - www.linkedin.com/school/unisob Il seminario, rilevano i promotori, "è finalizzato a far vivere una esperienza immersiva di 'sconfinamento', dialogando con la diversità degli sguardi comunicativi, abitando i confini come limiti da decostruire e reinventare, nel confronto con la differenza e con l'unicità, risorse indispensabile al cambiamento e all'apprendimento". Un viaggio creativo e di scavo, si evidenzia, "nella diversità dei linguaggi non lineari, nell'assonanza tra scena e didattica".

L'incontro di domani con la lectio di Dario Tomasello, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea - Università di Messina, curatore di Richard Schechner in Italia, dal titolo Playtelling: "performance narrativa e ritorno all'oralità vuole indagare, a partire dalle fortunate tesi di Richard Schechner, la narrazione nei suoi espliciti nessi con l'azione: "Playtelling" appunto, esaminata come testimonianza transeunte che rivendica il primato non effimero di una presenza dal vivo" affermano gli organizzatori dell'evento. E aggiungono: "Un'accurata campionatura di esempi eterogenei, ma ugualmente resistenti, ci permetteranno di ridiscutere, anche alla luce della Cognitive Poetics, nozioni come il tempo del racconto e, soprattutto, la relazione intricata tra il testo e la dimensione orale della performance".

L'incontro sarà introdotto da Paola Villani, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche in dialogo con Rosalba Ruggeri e Nadia Carlomagno. (ANSA).