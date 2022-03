Lega: consiglieri Regione Campania incontrano Salvini

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Il segretario della Lega Matteo Salvini ha incontrato oggi a Roma i consiglieri regionali della Lega in Campania con il Valentino Grant, il cordinatore campano del partito. Presenti all'incontro i tre consiglieri regioonali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. Tra i temi affrontati: le prospettive del centrodestra con riferimento alle prossime amministrative, le opportunità offerte dal Pnrr, i problemi della sanità e dell'amministrazione regionale. Nelle prossime settimane, è stato deciso, inizieranno le assemblee programmatiche provinciali della Lega, partito che ora in Campania conta 167 amministratori locali tra sindaci e consiglieri.

"Prosegue l'attenzione di Salvini - spiega Severino Nappi, anche coordinatore della Lega a Napoli - per le questioni della Campania. Il segretario è concentrato sulla Regione, consapevole del lavoro da fare sulla Campania e come sempre molto attento e puntuale sulle nostre questioni regionali". (ANSA).