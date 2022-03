Incidenti stradali: un morto e tre feriti gravi sull'A16

(ANSA) - AVELLINO, 25 MAR - È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un incidente che ha coinvolto quattro auto sull'A16 Napoli-Canosa nel tratto tra il casello di Tufino e la diramazione Caserta-Roma, in direzione Napoli, in territorio del comune di Casamarciano (Napoli). La vittima è un quarantenne residente in provincia di Napoli. I tre feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale 'Moscati' di Avellino.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Avellino, l'incidente sarebbe stato causato dal rallentamento dovuto a un precedente tamponamento, con una persona lievemente ferita, tra due auto. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Avellino per liberare gli automobilisti coinvolti nell'incidente, rimasti incastrati nelle lamiere. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed è stato riaperto, su una sola corsia in direzione del capoluogo campano, poco dopo le 21. (ANSA).