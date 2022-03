15enni scappano due volte da centro accoglienza, presi

(ANSA) - CASERTA, 26 MAR - Sono scappati per due volte dalla comunità in cui erano ospitati, ed in entrambi i casi sono stati riacciuffati dalla Polizia di Stato e rispediti nel centro di accoglienza: protagonisti tre 15enni tunisini che alla fine hanno rimediato una denuncia per minacce aggravate alla Procura per i minorenni di Napoli.

L'episodio è avvenuto in una struttura d'accoglienza di Marcianise (Caserta). I tre minori - hanno accertato i poliziotti del locale Commissariato - hanno minacciato con un coltello gli operatori e il titolare del centro, quindi sono fuggiti ma sono stati rintracciati dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Caserta, dove si erano recati per prendere un treno per Roma. Riportati nel centro, i tre 15enni tunisini sono fuggiti di nuovo dopo aver danneggiato mobili e arredi, ma poco dopo sono stati notati da una volante del Commissariato di Marcianise e portati nuovamente nel centro di accoglienza, dove dovranno restare come stabilito dall'autorità giudiziaria.

