Mille dosi stupefacenti in rioni popolari nel Napoletano

NAPOLI, 19 MAR - Oltre mille dosi di stupefacenti sono state scoperte nei complessi popolari in provincia di Napoli.

Duro il colpo al traffico di droga tra i palazzoni "ex legge 219" di Brusciano e nella "Cisternina", presidiati per ore dai Carabinieri della comapagnia di Castello di Cisterna.

A Brusciano i militari della locale stazione hanno trovato 1.080 dosi di crack nella cabina di un ascensore. Quasi mezzo chilo di droga già confezionato in piccole palline colorate, pronto per la vendita.

In via Leopardi, invece, nel cuore della "Cisternina", i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga un uomo.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, tre di crack e 1.010 euro in contante ritenuto provento illecito. L'uomo è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

