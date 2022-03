Scontro su A1 nel Casertano, tre persone morte

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Tre persone sono decedute in un grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada Milano-Napoli, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, in direzione Napoli. Lo stesso tratto, per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, è stato chiuso al traffico. Nell'incidente, a quanto si apprende da fonti di società Autostrade, sono state coinvolte tre autovetture.

Sarebbero tutti uomini le tre vittime dell'incidente, che ha provocato anche due feriti. Sul posto la Polizia Stradale di Caserta che non ha ancora identificato le vittime e sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Lo schianto è stato molto violento, con gli occupanti delle auto sbalzati fuori dagli abitacoli. Una delle tre vetture era inoltre girata al contrario del senso di marcia; la Polstrada sta verificando se stesse marciando contromano o se la violenza dell'urto l'abbia fatta ruotare. (ANSA).