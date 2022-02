Ladri di biciclette in Trentino, denunciate due persone

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Ladri di biciclette in trasferta da Napoli ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) dove i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno denunciato a piede libero due persone per appropriazione indebita. Alle indagini hanno contribuito i militari della centrale operativa del Gruppo Cc di Napoli, quelli della Stazione di Secondigliano e quelli della compagnia d'intervento operativo del 10° Reggimento "Campania".

I fatti risalgono a poco prima di Natale quando un uomo, spacciatosi per turista, prese a noleggio due mountain-bike elettriche in un noto esercizio commerciale di Appiano con l'impegno di restituirle entro quattro giorni. Una volta fatte perdere le sue tracce, sono partite le indagini sulla scorta della segnalazione del titolare del noleggio.

Giunti all'indicazione dell'indagato e del suo complice, i carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano in due abitazioni di Secondigliano (Napoli) e Giugliano in Campania (Napoli). Le due biciclette, del valore complessivo di quasi novemila euro, sono state restituite al proprietario. I due indagati dovranno ora rispondere del reato d'appropriazione indebita davanti al tribunale di Bolzano. (ANSA).