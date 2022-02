Covid: in Campania 5813 positivi, calo ricoveri in degenza

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Sono 5.813 i neo positivi al Covid in Campania su 46.499 test esaminati. resta piuttosto stabile il tasso di incidenza che ieri era pari a 12,31% ed oggi è 12,50%.

Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 17 i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrato ieri. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva dove si registrano 69 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri). Miglioramento netto in degenza dove il calo è altissimo: i posti letto occupati sono 1115 (-98 rispetto a ieri). (ANSA).