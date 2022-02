Calcio: Napoli;Osimhen a riposo per problemi al ginocchio

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Niente allenamento per Victor Osimhen alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona. L'attaccante del Napoli oggi non ha partecpato all'allenamento a Castel Volturno prima della partenza per la Spagna: riposo precauzionale per lui che ha svolto solo terapie nella rifinitura della vigilia, per un sovraccarico al ginocchio destro. Il nigeriano parte probabilmente con la squadra ma è in dubbio per domani sera, con Mertens che giocherebbe centrale al suo posto nell'andata dei sedicesimi di Europa League. (ANSA).