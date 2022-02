Perquisizione forze ordine in uffici Comune del Napoletano

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 10 FEB - Perquisizioni delle forze dell'ordine sono in corso da questa mattina negli uffici del Comune di Torre Annunziata (Napoli). Da ciò che si apprende, gli inquirenti starebbero recuperando incartamenti in relazione ad un'inchiesta condotta dalla Dda, che potrebbe non essere direttamente collegata al lavoro che sta invece compiendo la commissione d'accesso già inviata dal prefetto per verificare gli atti prodotti negli ultimi tempi dall'amministrazione comunale. La prevista seduta di consiglio comunale programmata per questa mattina è invece stata rinviata. (ANSA).