Terremoti: nuova scossa per il bradisismo a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 07 FEB - Un evento sismico di magnitudo 1,0 della scala Richter alla profondità di 1950 metri con epicentro tra il porto ed il tempio di Serapide, in pieno centro storico di Pozzuoli (Napoli), è stato registrato oggi alle ore 16,53. La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti dell'area Solfatara e del centro storico. Non si registrano disagi e, o danni per la popolazione.

Il fenomeno fa seguito agli eventi sismici che hanno interessato ieri l'intera area flegrea con 14 scosse tra le 8,10 e le 15,26 con gli eventi maggiori alle ore 10,14 (magnitudo 1,0) e alle 15,12 (magnitudo 1,5). (ANSA).