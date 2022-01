Calcio: Salernitana;altro positivo,ma due diventati negativi

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società comunica inoltre che due calciatori si sono negativizzati".

Dopo questa comunicato del club campano, al momento il numero dei calciatori positivi tra i granata è di otto, il che consentirebbe la disputa del match contro il Napoli. Ma domani è in programma un nuovo ciclo di tamponi anche per i due calciatori che erano risultati positivi sabato scorso. (ANSA).