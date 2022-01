Metrò Napoli: Ministero, perizia giunta dal Comune il 13 Gennaio

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - La perizia tecnica di un soggetto estraneo alla commessa, chiesta al Comune di Napoli sull' incendio avvenuto in sede di collaudo di uno dei nuovi treni del Metro' Linea 1 di Napoli il 13 luglio, "è arrivata ad ANSFISA con e-mail del Comune di Napoli il 13 Gennaio scorso. ANSFISA la sta valutando".

Lo hanno detto all' ANSA fonti del MInistero dei Trasporti e delle Infrastrutture in relazione alle notizie di stampa su ritardi da parte del Ministero stesso nel valutare la perizia tecnica, affidata dal Comune ad un professionista.

ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie) è subentrata dal 1 Gennaio scorso all' USTIF. (ANSA).