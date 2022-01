Dentisti e vaccini per l'Africa, parte la raccolta dei fondi

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - La C.I.Di.Sa.T. (Commissione Internazionale per il Diritto alla Salute e alla sua Tutela), organizzazione non governativa che ha sede a Napoli, presieduta da Raffaele De Rosa, ha avviato una nuova raccolta fondi per iniziative sanitarie in favore delle popolazioni di alcuni Paesi africani. Nella mattinata di oggi i vertici della C.I.Di.Sa.T.

hanno sottoscritto con Michele Piccolo, patron della rete di supermercati presenti nel Napoletano, un protocollo di intesa per l'installazione di cassette per la raccolta fondi.

"Il primo obiettivo è quello di poter inviare in Africa alcuni medici specialisti, iniziando dagli odontoiatri", spiega De Rosa.

"Ma pensiamo anche di inviare anche dei supporti sanitari", prosegue De Rosa stigmatizzando che la priorità in questa fase è rappresentata dalle vaccinazioni.

La C.I.Di.Sa.T. ha provvedendo, nei mesi passati, anche alla distribuzione di farmaci e presidi sanitari ad alcune persone indigenti del Napoletano. (ANSA).