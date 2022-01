Da Italia ad Abu Dhabi energia pulita con batterie sabbia

(ANSAmed) - NAPOLI, 18 GEN - Utilizzare l'energia del vento e del sole anche quando sole e vento non sono disponibili.

L'innovativo sistema di stoccaggio di energia pulita MGTES - Magaldi Green Thermal Energy Storage risponde a un aspetto critico delle attuali reti energetiche da fonti rinnovabili ed è protagonista al World Future Energy Summit di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, in programma fino a domani all'Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC).

Il World Future Energy Summit di Abu Dhabi è uno degli eventi più importanti al mondo nel campo energetico e della sostenibilità. L'edizione 2022 è incentrata sulle soluzioni di frontiera della transizione energetica ed è in questa cornice che Magaldi Green Energy, startup di Magaldi Power, il MGTES, tecnologia interamente Made in Italy che contribuisce a superare l'intermittenza delle energie rinnovabili. Per sua stessa natura l'energia solare ed eolica dipende dalle condizioni meteorologiche ed è questa la ragione per cui è impossibile da utilizzare 24 ore al giorno sette giorni su sette: tale discontinuità è oggi compensata facendo ricorso alla produzione energetica da fonti fossili, mentre quando invece si verifica un eccesso di produzione da rinnovabili, gli operatori della rete elettrica sono paradossalmente costretti ad applicare delle riduzioni. (ANSAmed).