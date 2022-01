Covid: Campania, 25 vittime nelle ultime 48 ore

Sono 21.670 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 130.426 test esaminati: il tasso di incidenza è del 16,6%, in discesa rispetto al 17,41% di ieri che però risentiva del minor numero di tamponi domenicali. Molto alto invece il numero delle vittime nelle ultime 48 ore, ben 25, cui si aggiungono 13 decessi dei giorni precedenti ma registrati in ritardo. Resta stabile a 92 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, mentre quello delle degenze fa segnare un calo per la prima volta dopo lo scoppio della quarta ondata, e si attesta a 1.290 (-21).

(ANSA).