Napoli: mercoledì comitato Ordine pubblico con Lamorgese

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, mercoledì prossimo, 19 gennaio, alle ore 10.30, sarà in prefettura a Napoli per partecipare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si discuterà della situazione della sicurezza nell'area metropolitana. La titolare del Viminale successivamente presenzierà alla sottoscrizione dell'accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della Città di Napoli, da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Al termine si terrà un incontro con la stampa.

I giornalisti, i fotoreporter e i cineoperatori interessati a partecipare dovranno inviare, entro le ore 12 di martedì 18 gennaio, via posta elettronica, all'indirizzo "ufficiostampa.pref_napoli@interno.it " una richiesta di accredito su carta intestata con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di iscrizione all'albo professionale e, per i soli operatori, del documento di riconoscimento. Richieste di accredito che dovessero pervenire oltre il temine indicato - si precisa nella nota della Prefettura - non potranno essere prese in considerazione per motivi di carattere organizzativo.

Si ricorda che l'ingresso all'evento è condizionato all'esibizione del "Green pass" (o attestazione equipollente al Certificato Digitale Covid). (ANSA).