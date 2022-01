Sfonda muretto e precipita con l' auto, salvato dai VV.FF.

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Un uomo è rimasto ferito dopo aver sfondato con la propria auto un muretto sulla Statale 163 , nel territorio di Piano di Sorrento (Napoli).

L' incidente è avvenuto stamattina , in una curva al km 6 della Statale. L' auto è precipitata con il suo guidatore in una scarpata e sarebbe precipita in mare, ma la caduta è stata arrestata da un albero..

.L' incidente è stato notato da alcuni automobilisti, che hanno avvertito i Vigili del fuoco.

Con l' aiuto di un elicottero e l' intervento dei Vigili urbani sono cominciate le ricerche dell' auto, che è stata avvistata.

Il conducente, recuperato dai Vigili del Fuoco, è stato trasferito con un' ambulanza in Ospedale.. (ANSA).