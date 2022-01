Calcio: Napoli;Zielinski guarito da covid, torna disponibile

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Piotr Zielinski è negativo al covid. Il centrocampista polacco del Napoli ha effettuato ieri il secondo tampone di controllo che è risultato negativo come quello effettuato il giorno precedente. Zielinski torna quindi a disposizione del tecnico azzurro Spalletti. Il giocatore era risultato positivo cinque giorni fa e ha passato queste giornate in isolamento, mentre ora torna disponibile per la trasferta a Bologna. (ANSA).