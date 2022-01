Covid: ritorno in aula a Napoli, pareri opposti tra mamme

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Ritorno in aula oggi in Campania dopo la decisione del Tar che ha sospeso l'ordinanza del governatore De Luca che prorogava il rientro in classe fino alla fine di gennaio. A Napoli, pareri opposti tra le mamme che hanno accompagnato i figli a scuola, come alla scuola elementare De Amicis, nel quartiere Chiaia. Loro, i bambini, erano invece quelli che manifestavano la maggiore soddisfazione per aver ritrovato i compagni di classe.

Zainetti in spalla e mano nella mano con mamma o papà i bimbi della scuola elementare Vanvitelli hanno così varcato i cancelli della scuola. Ma se sui volti dei bambini solo sorrisi, sebbene qualcuno sia un po' assonnato, tra i genitori sono diversi gli stati d'animo. "Bene che si sia tornati in classe - dice Paolo, papà di una bimba che frequenta la II elementare - l'anno scorso praticamente è stato quasi del tutto in Dad ed è stato difficile per i più piccoli che dovevano imparare a leggere e scrivere. È da settembre che si stanno davvero abituando ad andare a scuola e comunque le lezioni in Dad non hanno la stessa efficacia di quelle in presenza nonostante il grande impegno degli insegnanti e poi almeno per quanto ci riguarda abbiamo vaccinato nostra figlia e quindi siamo ancora più tranquilli". (ANSA).