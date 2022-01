Libri: Gianfranco Gallo racconta 'La gamba di Diego'

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - "La Gamba di Diego e altri racconti" è il nuovo libro dell'attore Gianfranco Gallo composto da quattro storie che hanno come filo conduttore la passione per Maradona, il calcio e Napoli, la sua città. ''In questo piccolo libro c'è il mio amore per Napoli, per Maradona e per tutti i bambini del mondo costretti a fare gli adulti ' scrive l'artista introducendo 'Il Maradona del Cardellino' e 'La gamba di Diego' (già in "Napoli da sotto a sopra"), 'Sono apparso a Maradona', 'Samir che cuciva palloni'.

Il volumetto è pubblicato da Edizioni Graf in versione tascabile (40 pagine - euro 5,00) a tiratura limitata con copertina illustrata da Danilo Pergamo, ed è disponibile presso il Centro Sociale "Lo Sgarrupato". La pubblicazione nasce per supportare il progetto coordinato dal lo steso centro sociale e dalla scuola calcio Spartak San Gennaro. Tutto il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di quartiere.

Il libro sarà presentata con la partecipazione di Gianfranco Gallo il 9 gennaio alle 12.00 nel quartiere Montesanto, in Vico Lepre ai Ventaglieri, all'aperto. (ANSA).