Covid: in Campania aumentano ricoveri in terapia intensiva

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - Aumenta, in Campania, l'indice di contagio e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva.

Secondo il Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 16.972 i casi positivi al Covid su 117.278. Se ieri l'indice di contagio era pari al 10,21%, oggi slitta al 14,47%.

11 i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza - tra l'8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 -; ma registrati ieri.

Nelle terapie intensive sale a 65 il numero dei posti letto in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). Aumento anche rei ricoveri in degenza con 813 posti letto occupati (+32 rispetto a ieri). (ANSA).