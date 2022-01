Arte: 'Attesa' di Petrucci, per Chico Forti murales a Miami

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - E' uno streetartist di Pompei, Nello Petrucci, l'autore dell'opera 'Attesa' realizzata in diversi punti della città di Miami che ritrae Chico Forti con la divisa da carcerato, seduto nella sala d'aspetto di un aeroporto. Attende un volo per Roma che, però, non parte mai.

Sui display infatti appare sempre la scritta "Cancelled", "cancellato". L'opera è apparsa già dal mese scorso nella città statunitense nei giorni della fiera d'arte internazionale "Art Basel".

Chico Forti è il 62enne produttore televisivo e velista trentino detenuto da oltre 20 anni in un carcere americano, perché ritenuto responsabile di un omicidio per il quale si è sempre dichiarato "vittima di un errore giudiziario". A fine 2020 l'estradizione di Forti, affinché potesse scontare la pena in Italia, sembrò molto vicina, ma così non è stato anche se il lavoro della diplomazia continua.

''È passato anche un altro anno. Attesa, quindi, è una riflessione sulla speranza, su quello che definiremmo una chiamata alla libertà"'' spiega Petrucci, che da sempre con le sue opere affronta tematiche sociali e d' attualità. Ha realizzato la sua opera (sei metri per tre) a Wynwood, il quartiere artistico per eccellenza di Miami diffondendo l'immagine poi in altri punti centrali della città.