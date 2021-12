Sicurezza: 3280 gli arresti dei Cc nel 2021 nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Nel corso del 2021 sono state 3280 le persone arrestate dai carabinieri dei reparti dipendenti dal Comando provinciale di Napoli mentre sono state 14.210 quelle denunciate. Durante le pattuglie per il controllo del territorio o nel corso di servizi ad "Alto Impatto", sono state identificate 535351 persone e controllati 290671 veicoli .

Dall'inizio dell'anno sono stati arrestati 40 latitanti o ricercati.

Tra le operazioni più importanti e recenti sicuramente quella dell'aprile scorso che ha consentito di colpire duramente gli appartenenti del clan Sibillo (sodalizio conosciuto con il nome della "Paranza dei Bambini") operante nel centro storico di Napoli.

Enorme, invece, lo screening realizzato per scovare i "furbetti" del reddito di cittadinanza. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno effettuato in tutta Napoli e Provincia una campagna di controllo e verifica sulla legittimità della percezione del reddito di cittadinanza che ha visto impegnati tutti i reparti territoriali, del Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro con la collaborazione dell'Inps. Scoperti 2441 persone che percepivano indebitamente il beneficio per una truffa ai danni dello Stato di oltre 5 milioni di euro. (ANSA).