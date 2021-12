Reggia Caserta: ecco audioguide per Parco e Giardino Inglese

(ANSA) - CASERTA, 22 DIC - Alla Reggia di Caserta arrivano le prime audioguide del Parco Reale e del Giardino Inglese; uno strumento fondamentale per arricchire l'offerta culturale e favorire così la conoscenza del patrimonio architettonico e vegetale dell'Istituto museale ed incentivare nuove esperienze di fruizione. Le audioguide del Museo verde, in vendita da oggi in biglietteria, sono in formato card tascabile.

I possessori potranno passeggiare e godersi la visita del Parco Reale e del Giardino Inglese ascoltando la voce narrante direttamente dal proprio smartphone. La tessera è progettata, infatti, come card fisica e digitale: possiede un codice unico, con una validità temporale di dieci ore, che permette di fruire dei contenuti multimediali.

L'accesso avviene attraverso la scansione di un codice Qr. Il sistema integra mappa e geolocalizzazione ed è possibile l'utilizzo in modalità online e offline. I punti di interesse vengono segnalati in tempo reale lungo il percorso (in modalità online) e saranno visualizzati anche sulla piantina che apparirà sullo schermo del telefonino. Disponibile la versione in italiano e in inglese. Le audioguide card (costano 5 euro ma per gli abbonati il costo è di 2 euro) sono anche un simpatico oggetto ricordo della propria esperienza alla Reggia di Caserta; possono essere conservate come gadget per richiamare alla mente la magia del Bosco vecchio, della Via D'Acqua, della Fontana di Diana e Atteone, del Bagno di Venere, del Lago dei cigni e degli altri preziosi scrigni del Complesso vanvitelliano. (ANSA).