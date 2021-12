Natale: auguri Comune Castelpoto con nomi otto nuovi nati

(ANSA) - BENEVENTO, 22 DIC - Per un piccolo centro di soli mille abitanti, otto nuove nascite nel 2021 sono un segnale di speranza. Così il Comune di Castelpoto (Benevento) ha deciso di inserire i nomi degli otto neonati nei manifesti affissi lungo le strade per gli auguri di buon Natale e felice nuovo anno.

"In questo tempo di incertezza e di sfiducia - scrive l'amministrazione - il Natale è un faro che fa rinascere dentro e per questo vogliamo accendere per Castelpoto una luce di speranza: una nascita è una vita che sboccia ed è per questo che per ogni nuovo nato pianteremo un albero". L'iniziativa dedicata ai neonati è stata ideata proprio per lanciare un messaggio di speranza per il futuro e per contrastare, almeno simbolicamente, il fenomeno dello spopolamento.

"Abbiamo pensato di festeggiare così i nuovi nati in quanto - spiega il sindaco di Castelpoto Vito Fusco - rappresentano la nostra comunità che si ripopola ed è un bel segnale. Quest'anno abbiamo voluto inviare un messaggio beneaugurante e a breve per ogni nuovo nato pianteremo un albero. Inoltre, questa iniziativa si inserisce nel progetto che stiamo attuando contro lo spopolamento". (ANSA).