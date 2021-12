Gravina, sono certo che Salernitana troverà un acquirente

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "La città di Salerno merita rispetto.

Io sono il titolare dei diritti di quella città, non della società. Faccio una scommessa: sono certo che in dieci la Salernitana troverà un acquirente". Lo ha detto Gabriele Gravina durante la conferenza stampa post Consiglio Federale.

"Non è possibile oggi continuare a discutere su come una realtà di questo tipo non abbia offerte - ha proseguito il numero uno della Figc -. C'è qualcosa che non va e spetta ai trustee risolvere. Io posso dare alla città una grande speranza, ma io non ho fatto alcuna promessa. Sto mantenendo una linea di coerenza". (ANSA).