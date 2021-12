Salernitana: Fabiani, spero in proroga per terminare campionato

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato, mi auguro che sia così". Angelo Fabiani direttore sportivo della Salernitana ai microfoni di Radio anch'io sport parla del caso Salernitana che rischia l'esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre, il termine previsto anche nell'atto di costituzione del Trust granata, non dovesse arrivare una proposta d'acquisto vincolante. "La situazione è che abbiamo tempo fino al 31 per cedere la società, ma abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato. Ci sono state tante manifestazioni di interesse per la Salernitana, evidentemente qualcosa non ha funzionato.

Non si capisce perchè nessuno si avvicini ad una società in attivo che non ha fatto spese folli e produce utili e non ha debiti. Qui si parla solo di Lotito ma c'e' anche Mezzaroma, entrambi però non possono fare nulla e non possono parlare nemmeno con me. Richiamare Castori? Problema non è Castori nè Colantuono il problema è trovare continuità". (ANSA).