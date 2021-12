Covid:Campania spinge vaccino, ma su obbligo decide governo

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Dal governo della Campania continua la spinta del presidente Vincenzo De Luca e del suo staff nello spingere le persone a vaccinarsi, per dare sempre di più una forte copertura nella lotta contro il covid. Una copertura certificata anche dai dirigenti medici della Campania che sottolineano spesso la capienza maggiore da parte dei non vaccinati contro il covid dei settori di terapia intensiva degli ospedali. Un consiglio forte, quindi, che viene confermata all'ANSA da parte dal governo regionale che però non entra nel dibattito al momento sull'obbligatorietà del vaccino, una decisione che per la Campania al momento è affidata al governo nazionale. (ANSA).