Armi cinesi detenute in casa, denunciato nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 14 DIC - In casa aveva un vero e proprio arsenale di armi asiatiche: denunciato dai carabinieri. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove i militari dell'Arma della sezione Radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per detenzione abusiva di armi un uomo di 39 anni. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione ed hanno rinvenuto e sequestrato otto katana, 23 pugnali, due tirapugni, una balestra con frecce, un'ascia animata, un shuriken e due sai giapponesi, tutte armi detenute illegalmente. Trovate anche due dosi di marijuana: per questo motivo l'uomo sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. (ANSA).