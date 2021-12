Teatro: Napoli; al Bracco torna la coppia Rizzo-De Santis

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Un marito non più giovanissimo con una moglie, invece, avvenente e nel fiore degli anni; il desiderio, ma anche la necessità, di avere un bambino per coronare il sogno d'amore e mettere a posto il conto in banca attraverso un'eredità resasi disponibile dopo la morte di un lontano parente. Una suocera impicciona, una ginecologa pronta a tutto e una cameriera impertinente. Sono i principali protagonisti di "Un figlio in provetta", la commedia scritta da Giacomo Rizzo e Germano Benincaso in scena in anteprima nazionale per tutto il periodo di Natale al Teatro Bracco di Napoli. Da sabato 18 dicembre a domenica 16 gennaio sul palco della sala della Pignasecca torna il duo Giacomo Rizzo-Caterina De Santis, affiancato dall'intera Compagnia stabile del teatro diretto dalla stessa De Santis. Una nuova produzione Ar.Te.Te.Ca.-Teatro Bracco. "Dopo due anni difficili per tutti si torna a stare insieme, nel rispetto delle regole, ma soprattutto si torna all'allegria, quella del teatro di tradizione, dove equivoci e cambi di scena la fanno da padrone.

Da noi si è pronti sempre a sorridere, seppur con qualche riflessione finale su ciò che la vita ci mette davanti e sui fenomeni più attuali" dice Caterina De Santis. "Ma alla fine questo figlio di chi è? Insomma, come tutte le commedie della grande tradizione napoletana si riderà a crepapelle e il pubblico resterà incantato dalla grande sarabanda di esilaranti situazioni comiche che sicuramente appartengono alla Commedia dell'Arte millenaria, di cui è ricco il repertorio partenopeo" spiega Giacomo Rizzo, che - oltre ad essere in scena come attore protagonista - è anche il regista dello spettacolo. Con lui e la De Santis sul palco ci saranno Corrado Taranto, Carla Schiavone, Enzo Varone, Emanuela Giordano, Andreina Raucci, Marco Serra, Mario Arienzo. Assistente alla regia Alessia Sanchez, scene di Marco Comune, costumi di Anna Giordano, scenografia Sacs. La sartoria è Pennacchio. Si comincia sabato 18 dicembre alle 21, per proseguire con il primo week end di repliche domenica 19 alle 18.30. Quindi a Natale spettacolo alle 21, il 26 alle 18.30 e il primo gennaio alle 19.30. Si riprende il 2 gennaio fino al 16. (ANSA).