Vaccini: in Campania prenotati 2.149 bimbi da 5 a 11 anni

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Sono 2.149 i bambini della Campania dai 5 agli 11 anni che hanno già dato la loro adesione al portale online della Regione sulle vaccinazioni. Lo ha reso noto all'ANSA l'unità regionale di crisi sul covid.

Il portale adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino era stato aperto a tutti sabato scorso e a oggi ha già oltre duemila adesioni per le vaccinazioni, in un meccanismo che parte il 16 dicembre, con la giornata che tutte le Asl e i medici di base riservano proprio ai bambini. Oltre alle adesioni e prenotazioni sul portale resta comunque aperta la vaccinazione per i bambini che si presenteranno alla Mostra d'Oltremare. In totale secondo i dati Istat i bimbi dai 5 agli 11 anni sono 388.000 in Campania. (ANSA).