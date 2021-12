Covid: De Luca, oltre 3mila casi 5-11 anni in due settimane

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - "Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3042 contagi per bimbi della fascia di età dai 5 agli 11 anni.

In due settimane la fascia d'età con più contagi è quella. Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

De Luca ribadisce che il 16 dicembre inizierà la vaccinazione per i bambini e che "ad oggi sono registrati per ricevere la prima dose già 2mila bimbi tra 5 e11 anni". (ANSA).