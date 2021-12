Covid: De Luca, tre casi gravi, anche bimbo 9 anni

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - "Ci sono, al momento, tre casi gravi per Covid in Campania: in tutti e tre i casi si tratta di persone non vaccinate". Lo rende noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Due ricoverati in terapia intensiva hanno 9 e 26 anni, entrambi non vaccinati - spiega - in area critica c'è un 57enne non vaccinato. Al netto di questi tre casi gravi, tutti non vaccinati, registriamo una buona tenuta della nostra regione e del sistema ospedaliero". (ANSA).