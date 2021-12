Vaccini: De Luca, chiudete trasmissioni tv,dicono bestialità

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - "Vi chiederei di non seguire più le trasmissioni tv, la quantità di bestialità che si dicono e delle cose campate in aria e non verificate è sconvolgente.

Hanno interesse a gonfiare il problema per aumentare gli ascolti, punto e basta, non alla trasparenza dell'informazione.

Ascoltate gli esperti, i pediatri e cancellate queste trasmissioni". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Ho ascoltato un servizio di rete pubblica che riferiva di una sperimentazione sui danni del vaccino - ha riferito - dopo un servizio di 5 minuti veniva detto però gli stessi medici ci dicono che la sperimentazione non è completata e che i dati non sono attendibili. In queste trasmissioni pollaio si diffonde solo disinformazione e stupidità". (ANSA).