Casa del Comune a Posillipo con vista mare a 24 euro al mese

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Casa del Comune a Posillipo con vista mare affittata a 24 euro al mese. E' uno dei paradossi - di cui riferisce Il Mattino - relativi al patrimonio immobiliare spesso concesso a prezzi irrisori. Peraltro l'80 per cento dei 24.400 appartamenti comunali - secondo quanto evidenzia l'inchiesta del quotidiano - viene locato a un canone mensile inferiore ai 100 euro. Per la maggior parte si tratta di alloggi di edilizia popolare ma ci sono anche immobili di pregio, come la casa di Posillipo o come un appartamento in via Toledo concesso a soli 359 euro al mese. L'alloggio panoramico in una villa settecentesca del Vomero costa 800 euro.

In totale, il Comune incassa potenzialmente - se pagano tutti - 1 milione e 900 mila euro, per una media ad immobile di 78 euro al mese. (ANSA).