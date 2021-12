Calcio: rissa a Londra per Leicester-Napoli, 6 daspo

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Armati di cinture e aste di bandiere hanno preso parte a una rissa prima dell'incontro di calcio Leicester City-Napoli, disputato lo scorso 16 settembre presso il "Leicester City Stadium" di Londra i sei tifosi azzurri nei confronti dei quali il questore di Napoli ha emesso altrettanti daspo della durata di cinque anni. I supporter erano stati fermati e sanzionati dalle autorità britanniche. Inoltre, con riferimento all'incontro di calcio Napoli-Torino del 17 ottobre scorso, sono stati emessi altri 6 daspo per un anno nei confronti di altrettanti tifosi ritenuti responsabili di avere scavalcato e di avere aiutato altri supporter a scavalcare dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Ulteriori due daspo, della durata di un anno, sono stati comminati a due persone che, poco prima dell'incontro, avevano acceso un fumogeno lungo la Tangenziale di Napoli, mentre seguivano il pullman della Società Sportiva Calcio Napoli che stava accompagnando la squadra allo stadio. Infine, altri due daspo, ancora una volta della durata di due anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone condannate per reati in materia di stupefacenti. (ANSA).