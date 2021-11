Campania;: De Luca, trasformazione urbana è opportunità lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "La trasformazione urbana, valorizzando l' architettura contemporanea, può aprire una stagione straordinaria di opportunità di lavoro per maestranze, architetti ed operai, e muovere il turismo culturale giovanile.".

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, presentando i risultati dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della qualità dell'architettura contemporanea.

Il tema dell' architettura contemporanea - ha aggiunto De Luca - va legato agli investimenti del PNRR, e può frenare l' emorragia di giovani e di energie intellettuali".

Il Consiglio regionale ha approvato la legge 19/2019 sulla promozione della qualità dell' Architettura: e costituisce - ha proseguito De Luca - un punto di partenza per trasdurre in qualità le potenzialità che esistono.

"A Napoli - ha detto ancora il presidente della Regione - è avviato un progetto di trasformazione della zona orientale , e c'è già il progetto per ,a nuova sede della Regione a piazza Garibaldi. Se poi si riuscirà ad intervenire nella zona occidentale, a Bagnoli e nella ex sede Nato , sburocratizzando l' apertura dei cantieri, faremo un' opera straordinaria".

"A Napoli - ha detto l' assessore all' Urbanistica, Bruno Discepolo - avrà sede l' Urban Center (centro studi sulla trasformazione urbana) regionale, a Palazzo Penne, che dispone di un finanziamento di 10 milioni , mentre sono 11 i progetti già finanziati, tra Salerno e Avellino, per la promozione dell' architettura di qualità.

Alla conferenza stampa di presentazione dell' Avviso pubblico per la concessione dei contributi destinati alla promozione dell' architettura contemporanea sono intervenuti la coordinatrice dell' Istituto Nazionale di Architettura, Beatrice Fumarola e l' architetto Salvatore Buonomo, del Segretariato regionale del MInistero per la Cultura. (ANSA).