Maltempo: in alcune aree della Campania allerta arancione

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Peggiorano le condizioni meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta per piogge e temporali che proroga e amplia quello attualmente in vigore.

Dalle ore 18 di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 26 novembre, infatti, scatta l'allerta Arancione sulla zona 3 (costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Piacentini) dove si prevedono temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, frane e colate rapide di fango. Resta l'allerta Gialla su tutto il resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento. (ANSA).