Covid: in Campania i positivi oltre quota mille, 8 morti

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - In Campania il numero di positivi sfonda abbondantemente quota 1000. Infatti, dall'ultimo bollettino emerge che a fronte di 32.134 test effettuati sono 1.110 le persone positive. Il tasso è del 3,45 in aumento rispetto al 3,01% di ieri. Otto i morti. Stabile l'occupazione delle terapie intensive (21 i posti occupati), in leggero calo quella nei reparti ordinari, dai 312 di ieri ai 309 di oggi.

