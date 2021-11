'Afragola Film Festival', dedicato ad architettura e design

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Si terrà domani alle 11 nella sala Morioni del Municipio di Afragola la conferenza stampa di presentazione del programma completo dell'Afragola Film Festival: "Al di là della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola"che si svolgerà in due sedi: Cinema Gelsomino di Afragola e Mav di Ercolano dall' 1 al 3 dicembre 2021, madrina dell'evento Violante Placido.

Presenti all'incontro Antonio Pannone sindaco di Afragola, Carmen Tè direttrice artistica dell'Afragola Film Festival, Valerio Caprara coordinatore progetto "Al di là della visione - Film Festival", Gianluigi Osteri manager Gabbianella Club Events, Sebastiano Paciello, direttore organizzativo dell' Afragola Film Festival.

"Al di là della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola"nasce dalle attuali riflessioni, a livello internazionale, sulla periferia come centro e dall'esigenza di creare occasioni di confronto creativo nelle periferie con la prospettiva di innescare un volano di interessi e collaborazioni per la rigenerazione urbana e sociale nei contesti insediativi disagiati.

Afragola e il MAV di Ercolano, dicono i promotori, "si configurano come sedi appropriate per lo svolgimento del Festival in quanto riuniscono realtà urbanistiche ed architettoniche molto eterogenee e conflittuali che derivano dalla trasformazione ed estesa conurbazione delle periferie".

Violante Placido madrina dell'Afragola Film Festival consegnerà i premi, tra gli altri, al regista Alessandro D'Alatri Premio Regista 2021, all'attore Alessandro Haber, premiato per la sua interpretazione in "Città Novecento" il docufilm scritto e diretto da Dario Biello anche lui premiato per la sua regia. Vi saranno due premi speciali alla produzione: Angelo Curti come miglior produttore Campano esempio di eccellenza del nostro territorio e il giovane Diego Biello Premio miglior produttore indipendente. Premiati anche Gianfranco Gallo e Rosaria De Cicco. Il Festival, sostengono gli organizzatori, "si propone di creare incontri, relazioni, dibattiti e di trasmettere, anche a chi abita in realtà degradate, visioni nuove e possibili grazie alla partecipazione di professionisti e artisti accreditati in Italia e all'estero". "Al di là della visione" prevede una rassegna di film documentari e di animazione, tavole rotonde, workshop, eventi dedicati ai temi di architettura e urbanistica in collaborazione con il DIARC, INU Istituto Nazionale Urbanistica, l' Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Napoli e della Campania, il Goethe Institut. Il Festival si avvale del patrocinio del Consolato Generale di Germania, l'Ambasciata di Germania e della Università Orientale di Napoli UNIOR. Oggi più che mai, a causa del dramma della pandemia, i temi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'ambiente e delle relazioni umane sono urgenti. La manifestazione è organizzata da Gabbianella Club Events con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale per il Cinema) e del Comune di Afragola, la direzione artistica è affidata alla regista e produttrice di documentari Carmen Tè. Coordinatori di progetto Valerio Caprara e Francesco Domenico Moccia. Diversi gli eventi messi in campo per questa tre giorni di cinema, arte, architettura e confronto che vedrà tra i protagonisti, nel pomeriggio del 2 dicembre ad Afragola, anche l'ex ministro Vincenzo Spadafora autore del libro "Senza riserve". La manifestazione si concluderà il 3 dicembre dalle ore 19 presso il Teatro Gelsomino di Afragola con una serata di gala che vedrà sul palco tutti i premiati, la musica degli Audio 2 e il rapper Luca Blindo. A fare gli onori di casa ci saranno la Placido e Lino D'Angio. Domenico Sepe, scultore afragolese ha realizzato per il Festival il premio che sarà consegnato agli attori e agli ospiti di eccezione durante l'Afragola Film Festival.(ANSA).