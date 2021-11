Taxi Napoli: domani concentramento a Roma per sciopero nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Si concentreranno tutti a Roma domani, per la manifestazione prevista nell' ambito dello sciopero nazionale, i tassisti napoletani.

La protesta, dalle 8 alle 22, è indetta contro l' inserimento nel Ddl Concorrenza del riordino del trasporto pubblico non di linea.

Questo - affermano i sindacati dei conducenti di auto pubbliche - aprirà' definitivamente la strade alle piattaforme informatiche come Uber ed al' ingresso delle multinazionali nel settore.

A Napoli aderiscono allo sciopero 12 isole sindacali in rappresentanza di 2400 auto pubbliche.. "Scioperiamo - affermano in un comunicato - perchè le norme sul servizio Taxi non vengano stravolte in funzione degli interessi delle grandi società di capitale nazionale e multinazionali".

Saranno garantiti gratuitamente i servizi per le fasce protetti di anziani e disabili. Le auto della Centrali radiotaxi "La Partenope" esporranno adesivi con la scritta: "Questa vettura è adibita a servizi emergenziali per disabili e servizi ospedalieri, Il servizio è gratuito". (ANSA).