Comuni:sviluppo digitale-energetico,sfida per amministratori

(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - La transizione digitale e ed energetica può essere un volano di sviluppo per il Paese specie per le aree più deboli ed i piccoli comuni ma occorre cogliere le occasioni che saranno offerte dal Pnrr, agendo in sinergia tra istituzioni e privati e attrezzandosi per rispettare le nuove normative. E' quanto emerso dall'incontro, svoltosi a Telese Terme (Benevento), promosso dal Comune in collaborazione con Silver Ridge Power Italia e A Software Factory, al quale hanno partecipato amministratori locali ed esperti del settore; nel confronto anche un'analisi delle cosiddette 'comunità energetiche'.

"Stiamo lavorando per velocizzare il processo di digitalizzazione a beneficio del funzionamento della macchina comunale e quindi a beneficio dei cittadini" ha detto il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, intervenuto insieme col vice sindaco Vincenzo Fuschini.

Nelle assise è stato ricordato che nel riavviare l'economia, nel contesto UE, gli Stati membri dovranno concentrarsi su una strategia di ripresa che stabilisca la strada per la transizione verde e digitale. Gianfranco Gagliardi, amministratore di Silver Ridge Power Italia, ha evidenziato le opportunità esistenti e ha detto, citando uno studio Deloitte, che ogni mille nuovi utenti nella banda larga generano 80 nuovi posti di lavoro tra diretti e indiretti. Opportunità illustrate da Domenico Pedicini, amministratore unico di A Software F1actory, il quale ha insistito sulla necessità di affiancare i Comuni nella predisposizione di strumenti utili per attuare la transizione digitale ed energetica specie in relazione ai doveri e alle responsablità degli amministratori. Il confronto ha visto poi gli interventi di Pina Civitella, responsabile dei servizi applicativi e dati del settore Agenda Digitale del Comune di Bologna (città, è stato ricordato, che registra un elevato grado di innovazione digitale) e di Mara Maretti, sociologa e assessore all'Innovazione sociale e digitalizzazione di Chiesti (nel quale è stata avviata una nuova forma di interazione tra l'ente locale e la cittadinanza). Giorgio Mingoli, responsabile dei Progetti speciali di Byom srl, ha illustrato i vantaggi offerti dalle comunità energetiche. (ANSA).