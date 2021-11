Scontro tra auto nel Casertano, feriti salvati da pompieri

(ANSA) - CASERTA, 01 NOV - Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto a San Marco Evangelista (Caserta), in Viale della Libertà. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Fiat Punto ed una Fiat Tipo, una delle quali si è ribaltata mentre l'altra ha terminato la sua corsa sul bordo della carreggiata, e i conducenti, una donna ed un ragazzo sono rimasti incastrati tra le lamiere delle auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Marcianise) hanno estratto dagli abitacoli delle auto i due feriti, che sono stati portati in ospedale dai mezzi del 118. Ad indagare sulla dinamica è la Polizia di Stato.

(ANSA).