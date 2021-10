Due giovani uccisi nel Napoletano: forse scambiati per ladri

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Con il passare delle ore si fa sempre più consistente l'ipotesi che i due giovani uccisi la notte scorsa in via Marsiglia ad Ercolano siano stati scambiati per ladri e qualcuno abbia aperto il fuoco contro di loro. Le due vittime sono due studenti incensurati. Ieri sera - con molta probabilità- si sono recati ad un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto. E qualcuno avrebbe aperto il fuoco contro di loro temendo di trovarsi dinanzi a due ladri. (ANSA).