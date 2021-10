Jill Biden potrebbe visitare lunedì base US Navy di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - La moglie del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Jill, potrebbe visitare lunedì prossimo la Base della US Navy a Napoli-Capodichino. E' quanto apprende l'ANSA.

Fonti ufficiali non confermano, ma preparativi sono in corso per la possibile visita a margine del viaggio in Italia per accompagnare il marito al G20. Jill Biden, accompagnò il marito, allora vicepresidente USA, in una visita alla base di Capodichino che ospita circa 2 mila militari statunitensi, il 4 giugno 2011. (ANSA).