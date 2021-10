Covid: Campania; sale ancora il tasso di incidenza, 5 morti

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Continua a crescere il tasso di incidenza per il Covid in Campania: si passa dall'1,84 di ieri all'1,92% di oggi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione sono 448 i positivi su 23.236 test. I morti sono 5.

Cala l'occupazione dei posti letto: vi sono 20 ricoverati in terapia intensiva (meno 1) e 176 in degenza (meno 10). (ANSA).