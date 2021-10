Picchia la madre che gli nega soldi,arrestato nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 22 OTT - Chiede i soldi alla mamma e al rifiuto della donna la aggredisce, mettendo a soqquadro l'appartamento. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che lo arrestato. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove i militari, allertati dal 112, sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo, che aveva picchiato e spintonato sua madre. Voleva del denaro e per ottenerlo aveva picchiato la donna e messo a soqquadro l'intero appartamento. I carabinieri, con non poche difficoltà, hanno bloccato il ragazzo, di 34 anni, e lo hanno arrestato. Alla donna, visitata presso l'ospedale Maresca, sono state riscontrate delle contusioni al bacino e varie ecchimosi al volto. I carabinieri, ascoltando la vittima, hanno documentato diversi episodi di violenza che la donna aveva subito in passato dal figlio. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

