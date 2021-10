Green pass: De Luca, nessun passo indietro

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Sui green pass "non bisogna fare neanche mezzo passo indietro". Ne è convinto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, il quale ne ha parlato con i giornalisti a margine dell'inaugurazione de "La Stanza delle Meraviglie" al Teatro Trianon di Napoli.

Rispetto all'obbligo, ha detto De Luca, "si deve andare avanti con assoluta determinazione" perché "la libertà di contagiare le altre persone o far richiudere l'Italia intera non è concessa a nessuno".

A giudizio di De Luca "ogni cittadino italiano è chiamato ad essere cittadino responsabile e quindi nessun passo indietro". Per De Luca "bisogna completare la campagna di vaccinazione.

Punto e basta. Tutto il resto sono chiacchiere inutili". (ANSA).