Teatro: Napoli, con 18 titoli al via stagione del Nuovo

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - Al via il 28 ottobre al Teatro Nuovo di Napoli la Stagione Teatrale 2021/2022: con diciotto spettacoli. Apertura con il progetto NA-SA_mk a cura di Michele Mele, la Sala Assoli presenterà, il 27 ottobre, lo spettacolo Giuda. Dal 3 al 7 novembre seconda anteprima con 'Così è (o mi pare)' riscrittura per realtà virtuale da Pirandello, un progetto di Elio Germano. Maria Amelia Monti e Marina Massironi saranno le protagoniste, dall'11 al 14 novembre, de 'Il marito invisibile,' di Edoardo Erba.

Ascanio Celestini porterà in scena, dal 18 al 21 novembre, 'Barzellette'. Dalll'11 e il 12 dicembre 'L'amaca di domani' di e con Michele Serra, per la regia di Andrea Renzi. Dal 16 al 19 dicembre, Gea Martire in 'Mio figlio sa chi sono' di Paolo Coletta e Silvana Totàro. Dal 28 al 30 dicembre, Natale In Casa Cupiello di Eduardo De Filippo, regia di Lello Serao. Dall' 8 al 9 gennaio 2022, 'Ridire Parole a fare male' di e con Luca Persico. Dal 13 al 16 gennaio 'Smarrimento' di Lucia Calamaro, per e con Lucia Mascino. Dal 27 al 30 gennaio, Mario Gelardi porterà in scena 'Plastilina' di Marta Buchaca, con Teresa Saponangelo. Dal 3 al 6 febbraio, 'Dolore sotto chiave/Sik Sik l'artefice magico' di Eduardo De Filippo, con Carlo Cecchi, anche regista, Angelica Ippolito. Dal 12 al 13 febbraio, Father and Son "inseguendo Chet Baker" di Stefano Valanzuolo, con Antonello Cossia. Dal 17 al 20 febbraio omaggio a Pasolini con 'L'ala destra del dio di cuoio' di Sara Bilotti e Luciano Melchionna Dal 5 al 6 marzo, Peppe Servillo, leggerà Maurizio de Giovanni ne 'Il resto della settimana'.

Dal 17 al 20 marzo debutterà 'Elenganzissima' il recital di e con Drusilla Foer, dal 24 al 27 marzo A.D.E. A.lcesti D.i E.uripide testo e regia di Fabio Pisano. Andrea Pennacchi è autore e interprete di 'Pojana e i suoi fratelli', dal 2 al 3 aprile. Dal 7 al 10 aprile, Marcello Cotugno presenta 'Peggy Pickit guarda il volto di Dio' di Roland Schimmelpfenning.

